Глава британского Минюста Брэндон Льюис подал в отставку

Глава британского Минюста Брэндон Льюис сообщил, что уходит в отставку в ожидании кадровых перестановок, которые последуют за назначением Риши Сунака на пост нового премьер-министра страны.

"Обдумав свою позицию, я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", — написал Льюис в Twitter*.

Также теперь уже бывший министр юстиции сообщил Сунаку о своей поддержке, поздравив его с новой должностью премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии.

Чуть ранее стало известно об уходе Джейкоба Рис-Могга с должности министра энергетики, промышленности и бизнеса страны.

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года