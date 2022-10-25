Глава британского Минюста Брэндон Льюис сообщил, что уходит в отставку в ожидании кадровых перестановок, которые последуют за назначением Риши Сунака на пост нового премьер-министра страны.
"Обдумав свою позицию, я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", — написал Льюис в Twitter*.
Также теперь уже бывший министр юстиции сообщил Сунаку о своей поддержке, поздравив его с новой должностью премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии.
Чуть ранее стало известно об уходе Джейкоба Рис-Могга с должности министра энергетики, промышленности и бизнеса страны.
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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