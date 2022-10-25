Британский министр энергетики, промышленности и бизнеса Джейкоб Рис-Могг подал заявление об отставке на фоне будущих кадровых перестановок, которые последуют после назначения Риши Сунака новым премьер-министром страны.
Информация об этом появилась на телеканале Sky News.
"Джейкоб Рис-Могг подал в отставку с поста министра по вопросам бизнеса", — заявили на телеканале.
Британские журналисты сообщают, что кадровые перестановки начнутся по инициативе премьер-министра уже после обеда 25 октября.
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