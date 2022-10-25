Глава министерства энергетики Британии подал в отставку

Британский министр энергетики, промышленности и бизнеса Джейкоб Рис-Могг подал заявление об отставке на фоне будущих кадровых перестановок, которые последуют после назначения Риши Сунака новым премьер-министром страны.

Информация об этом появилась на телеканале Sky News.

"Джейкоб Рис-Могг подал в отставку с поста министра по вопросам бизнеса", — заявили на телеканале.

Британские журналисты сообщают, что кадровые перестановки начнутся по инициативе премьер-министра уже после обеда 25 октября.