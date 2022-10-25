Читатели немецкого журнала Spiegel призвали наплевать на желание Владимира Зеленского и начать диалог с РФ.
Журнал Spiegel опубликовал письмо конгрессменов США к президенту Джо Байдену. В нём они призывают Байдена начать переговоры с Москвой для урегулирования ситуации на Украине.
Один из комментаторов написал, что мирное соглашение может быть подписано только если Вашингтон начнёт переговоры с РФ. Другой пользователь поддержал его и добавил, что если Байден начнёт прямые переговоры с Путиным, то Зеленский этого не переживёт.
"Ну что ж! Разум пробуждается! В Европе, в Германии, а также в Америке. Байден с его связями на Украине спровоцировал этот конфликт. Его любовь к войне и разжигание ее во всех уголках мира надо остановить", — отметил другой пользователь.
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