Во время XX съезда КПК Си Цзиньпин начал говорить про марксизм, которого страна продолжает придерживаться. Так КНР концентрируется на внутренних вопросах, а не на загранице. Израильский эксперт Яков Кедми считает, что России следует извлечь уроки из слов Си Цзиньпина.
"И пока в центре внимания, интересов и понимания российской элиты, образования, населения не будет Россия, а не курорты и всякого рода суррогаты культуры за границей, проблемы будут появляться. И надо их решать. В Китае их решают. Надо брать пример со старших братьев", — заявил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Также Кедми отметил подготовку КНР к масштабному конфликту. Полгода назад Си Цзиньпин уже обходил войска и призывал армию готовиться к войне, поскольку страна испытывает возрастающее внешнее давление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.