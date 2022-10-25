Кедми призвал Россию извлечь урок из слов Си Цзиньпина

Во время XX съезда КПК Си Цзиньпин начал говорить про марксизм, которого страна продолжает придерживаться. Так КНР концентрируется на внутренних вопросах, а не на загранице. Израильский эксперт Яков Кедми считает, что России следует извлечь уроки из слов Си Цзиньпина.

"И пока в центре внимания, интересов и понимания российской элиты, образования, населения не будет Россия, а не курорты и всякого рода суррогаты культуры за границей, проблемы будут появляться. И надо их решать. В Китае их решают. Надо брать пример со старших братьев", — заявил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Также Кедми отметил подготовку КНР к масштабному конфликту. Полгода назад Си Цзиньпин уже обходил войска и призывал армию готовиться к войне, поскольку страна испытывает возрастающее внешнее давление.