Триллион долларов репараций — США выставили России счёт

По мнению бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора, Москва должна выплатить Киеву триллион долларов репараций.

Об этом американский дипломат заявил, выступая на саммите так называемой "Крымской платформы", который проходит сейчас в Хорватии.

Тейлор пояснил, что $300 млрд Украина может получить хоть сейчас, если Запад отдаст ей арестованные в банках стран G7 средства российского Центробанка.

К слову, ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщал о подобном требовании, выдвинутом Белым домом.