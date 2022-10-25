Чернышов: ФРГ передаст Укараине 20 миллионов евро на поддержку инфраструктуры

Министр развития украинских общин и территорий Алексей Чернышов сказал, что Берлин пообещал отправить Киеву 20 миллионов евро. Чиновники потрятят деньги на приобретение запасного оборудования для поддержания инфраструктуры, отметил политик.