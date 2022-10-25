Украинский лидер Владимир Зеленский во время форума "Крымская платформа" заявил, что формат саммита необходимо распространить на другие территории. В качестве примера президент привёл Абхазию, Приднестровье и Южные Курилы.
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