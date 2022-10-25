Зеленский: формат "Крымской платформы" нужно распространить на Южные Курилы

Украинский лидер Владимир Зеленский во время форума "Крымская платформа" заявил, что формат саммита необходимо распространить на другие территории. В качестве примера президент привёл Абхазию, Приднестровье и Южные Курилы.