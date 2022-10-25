Зеленский решил помочь ЕС заместить российские энергоресурсы

Президент Украины Владимир Зеленский дал обещание Евросоюзу, что Украина поможет ему заместить российские энергетические ресурсы.

"ЕС сможет с нашей помощью замещать российские энергоресурсы, а наш экспорт электрики потенциально — это десятки гигаватт — будет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики", — сказал Зеленский на конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине.

С 11 октября Украина прекратила экспортировать электричество на фоне ударов российской армии по украинским энергетическим объектам.

Ранее бывший глава правления чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек отметил, что Евросоюз не сможет найти замену российскому газу.