Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании

Монарх Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром. Король также поручил ему сформировать правительство.

Ранее Карл III принял отставку с должности Лиз Трасс, которая пробыла в ней всего 44 дня. Риши Сунак, имеющий индийское происхождение, остался единственным кандидатом на пост премьер-министра после того, как экс-премьер Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру снова, а лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.

"Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце", — сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Согласно протоколу, после аудиенции у его величества новый премьер-министр должен публично выступить возле своего офиса на Даунинг-стрит, 10.

Ранее Риши Сунак занимал должность канцлера Казначейства Великобритании. Также известно, что его состояние оценивается в 730 млн фунтов стерлингов, то есть, он богаче своего короля Карла III.