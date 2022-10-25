Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что российские власти готовы вести переговоры по Украине с Папой Римским Франциском и американскими политиками.
"Кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая запрещает какой-либо диалог с нашей страной", — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.