Песков: РФ согласна на участие Папы Римского и США в переговорах по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что российские власти готовы вести переговоры по Украине с Папой Римским Франциском и американскими политиками.

"Кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая запрещает какой-либо диалог с нашей страной", — добавил пресс-секретарь президента РФ.