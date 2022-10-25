Европа запитала Украину, но отключения электроэнергии продолжаются

Несмотря на то, что Европейский союз увеличил подачу электроэнергии на Украину, киевский режим продолжает веерные отключения по всему государству, пишет EADaily.

"Для стабилизации работы энергосистемы диспетчерский центр "Украины" вынужденно применил график ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины", — отмечает оператор украинской энергосистемы.

По данным "Укрэнерго" заявило, что упреждающие удары повредили 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.