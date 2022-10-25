В Кремле раскритиковали идею возвести стены на границах России и Евросоюза

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга негативно оценил предложение построить стены на границах Евросоюза с РФ. По мнению пресс-секретаря президента нашей страны, эта мера является глупостью.

"С течением лет или десятилетий все стены падают", — объяснил Песков.