Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга негативно оценил предложение построить стены на границах Евросоюза с РФ. По мнению пресс-секретаря президента нашей страны, эта мера является глупостью.
"С течением лет или десятилетий все стены падают", — объяснил Песков.
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