Вакулин: чтобы "положить" WhatsApp с помощью DDOS-атаки, нужны миллиарды

WhatsApp вряд ли временно перестал выполнять свои функции из-за DDOS-атаки, ведь на её организацию пришлось бы потратить огромное количество денег. Такое мнение выразил специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, комментируя в интервью Pravda.Ru глобальный сбой в работе мессенджера.

По словам эксперта, инцидент не стоит воспринимать в качестве блокировки со стороны Роскомнадзора. Он пояснил, что при таком сценарии неполадки с WhatsApp возникли бы лишь на территории России. Собеседник издания также исключил вариант с атакой на приложение.

"Для DDOS-атаки используются те же самые компьютеры, их ещё называют "ботнетами". Требуется колоссальное количество ботнетов, чтобы положить WhatsApp. Но на практике это трудно провести, поскольку нужно затратить миллиарды на эту атаку", — сказал Вакулин.

Он подчеркнул: утечки данных в результате нарушения работы сервиса, скорее всего, не было. Специалист допустил, что сбой мог произойти из-за внутренних неполадок с обслуживанием оборудования.

Утром 25 октября жители России, США, Испании, Швейцарии, Казахстана и ряда других государств стали массово сообщать о проблемах с доступом к WhatsApp. Как пояснили программисты из Downdetector, со сложностями столкнулись 86 процентов пользователей. К этому часу мессенджер возобновил работу.