Бывший руководитель британского правительства Лиз Трасс попросила нового премьера королевства Риши Сунака не прекращать военную поддержку Киева.

"Мы должны помогать Украине", — подчеркнула чиновница, слова которой приводит The Guardian.

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