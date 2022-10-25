Бывший руководитель британского правительства Лиз Трасс попросила нового премьера королевства Риши Сунака не прекращать военную поддержку Киева.
"Мы должны помогать Украине", — подчеркнула чиновница, слова которой приводит The Guardian.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.