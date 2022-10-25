Сатановский назвал опасным для России нового премьера Великобритании Сунака

Новым премьер-министром Великобритании назначен Риши Сунак. Поскольку Лондон является противником Москвы, эта новость не очень хорошая для России, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Он подчеркнул ум образованность и нового лидера, что будет не на руку Российской Федерации. Сатановский отметил, что Британия никогда не была нашим другом, кроме периода Великой Отечественной войны.

"И когда у врага — а судя по происходящему на Украине, Соединённое Королевство — наш откровенный, серьёзный, опасный и безжалостный враг, — умный премьер — это не очень хорошо", — заявил политолог.