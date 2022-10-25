Еврокомиссия: Запад намерен создать юридическую базу для конфискации активов РФ

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС собирается не заморозить активы России, а принудительно изъять их. Как отметила западный политик, чиновникам для этого необходимо разработать специальную законодательную базу.