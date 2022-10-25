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Еврокомиссия: Запад намерен создать юридическую базу для конфискации активов РФ

Мир

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС собирается не заморозить активы России, а принудительно изъять их. Как отметила западный политик, чиновникам для этого необходимо разработать специальную законодательную базу.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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