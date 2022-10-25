Местные жители пригорода Кракова сообщают, что в сторону Украины по железной дороге двигается эшелон с военной техникой.
Отмечается, что в качестве помощи вооружением Чехия отправила Киеву:
Ранее Прага уже поставляла Украине боевые машины пехоты и танки Т-72.
К слову, возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружение для нужд США ограничивают поставки оружия на Украину. Об этом рассказал бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединённого комитета начальников штабов США Уэсли Холлман.
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