В Польше замечен эшелон с чешской военной техникой, идущей на Украину

Местные жители пригорода Кракова сообщают, что в сторону Украины по железной дороге двигается эшелон с военной техникой.

Отмечается, что в качестве помощи вооружением Чехия отправила Киеву:

танки T-72M4CZ (чешская модификация Т-72М) с бортовыми номерами 028, 009,008, 007,005, 004;

БМП-2 с бортовыми номерами 379,378,377, 375;

грузовые автомобили, в том числе довольно редкий экземпляр Tatra 815 8x8.

Ранее Прага уже поставляла Украине боевые машины пехоты и танки Т-72.

К слову, возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружение для нужд США ограничивают поставки оружия на Украину. Об этом рассказал бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединённого комитета начальников штабов США Уэсли Холлман.