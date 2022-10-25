Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что обратился с просьбой к Папе Римскому Франциску. Он призвал его позвонить лидерам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Point.

В понедельник понтифик принял Макрона в Ватикане, беседа между ними длилась почти час.