Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что обратился с просьбой к Папе Римскому Франциску. Он призвал его позвонить лидерам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Point.
В понедельник понтифик принял Макрона в Ватикане, беседа между ними длилась почти час.
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