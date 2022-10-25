Украинский оппозиционный политик Илья Кива сообщил, что завербованные контрразведкой Украины агенты в качестве беженцев отправились в Запорожский регион, Крым и Ростовскую область, где планируют продолжить террористическую деятельность.
"Киевский режим будет усиливать террор на территории РФ и единственная возможность обезопасить людей — это уничтожение, как это было сделано Вашингтоном с террористом Бен Ладаном", — написал он.
Ранее политик заявил, что команда Зеленского будет зарабатывать на темноте и ракетных ударах РФ.
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