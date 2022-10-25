В работе мессенджера WhatsApp наблюдается глобальный сбой

В разных странах мира наблюдаются проблемы с работой популярного мессенджера WhatsApp, информирует Downdetector.

По данным интернет-портала, жители России, США, Испании, Египта, Израиля, Швейцарии и других стран не могут отправлять и получать сообщения с помощью приложения WhatsApp.

"Порядка 86 процентов пользователей испытывают сложности с отправкой текста", — сказано в официальном релизе.

Программисты приступили к выяснению обстоятельств глобального сбоя.

Граждане РФ начали заявлять о проблемах с WhatsApp во вторник, 25 октября, примерно с 09:30 по московскому времени.