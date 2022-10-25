Странами Запада против России развязана гибридная война, ограничивается доступ к технологиям, российские информационные ресурсы подвергаются масштабным кибератакам, вводятся многочисленные санкции, а граждане сталкиваются с русофобией в Сети.
Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая перед участниками форума "Спектр-2022".
Он также отметил, что встреча проходит на фоне глобальных вызовов.
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