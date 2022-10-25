Военная миссия Евросоюза даёт Польше шанс организовать своеобразный "третий зимний поход" на Украину. Такое мнение высказал политолог Олег Хавич в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Он считает, что исторических аналогий с походом 1919-20-го годов хватает.
Это и тренировочные лагеря на польской земле для военнослужащих украинской армии, которые будут после обучения воевать на территории Украины зимой, да и противник тот же — Россия, заключил эксперт.
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