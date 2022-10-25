Савчук: Запад благословил Украину на ядерную провокацию против РФ

Российский Генеральный штаб, основываясь на данных различных видов разведки, утверждает, что Украина подготовила "грязную" атомную бомбу, которую с одобрения западных союзников собирается применить на собственной территории с тем, чтобы обвинить в этом РФ перед мировым сообществом.

Вчера Минобороны РФ представило официальный доклад по этому вопросу. Киев, в свою очередь, опроверг обвинения, заявив, что Россия сама собирается применить такую бомбу на Украине.

Корреспондент РИА Новости Сергей Савчук порассуждал на эту тему в своей публикации. Он отмечает, что создание ядерной бомбы в классическом варианте — трудоёмкий, наукоёмкий и дорогостоящий процесс, которой могут позволить себе немногие страны. "Грязный" же вариант является привлекательным для слабых государств (например, таких, как Украина), поскольку разработка подобного оружия не требует наличия мощного научно-производственного кластера. Оно может быть создано из радиационных материалов или отходов. При этом территория, на которой "грязная" атомная бомба будет взорвана, окажется заражённой для многих будущих поколений.

В западной прессе, отмечает журналист, не найдётся ни одной статьи, в которой заявления России оцениваются хотя бы нейтрально. Отвергаются все доказательства МО РФ, российская сторона окрашена самой чёрной краской и обвиняется в подготовке удара тактическим ядерным оружием по Украине. При этом внятного объяснения мотивов Москвы в публикациях нет. ВС РФ почти полностью освободили Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую — чуть больше, чем наполовину.

"Москве просто незачем взвинчивать ставки до небес, провоцируя третью мировую войну, чреватую тотальной аннигиляцией. А вот у Киева таких оснований полным полно", — рассуждает корреспондент.

"Победоносное" наступление ВСУ застопорилось, потери Украины катастрофические. При этом российские ряды ждут пополнения за счёт частичной мобилизации. Поэтому Киеву нужна новая провокация против России, а Запад на это его давно благословил.

"На Западе нам давно сформировали образ кровожадных маньяков, мечтающих раскатать Европу и Америку в радиоактивную пыль", — резюмирует Савчук.