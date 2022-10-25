Польские шахтёры потеряли терпение и решили замуровать офис Моравецкого

У польских шахтёров кончилось терпение, они решили замуровать офис премьер-министра Матеуша Моравецкого.

В понедельник, 24 октября, члены профсоюза, которые пикетируют с сентября около офиса премьера в Катовице, требуя ответить, где же обещанный дешёвый уголь, пригрозили замуровать вход.

Они уже доставили на место бетономешалку, шпатель и тачки. Полиция помешала шахтёрам зайти в офис, возникла драка на лестнице.

Также шахтёры назвали Моравецкого самозванцем и трусом.