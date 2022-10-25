У польских шахтёров кончилось терпение, они решили замуровать офис премьер-министра Матеуша Моравецкого.
В понедельник, 24 октября, члены профсоюза, которые пикетируют с сентября около офиса премьера в Катовице, требуя ответить, где же обещанный дешёвый уголь, пригрозили замуровать вход.
Они уже доставили на место бетономешалку, шпатель и тачки. Полиция помешала шахтёрам зайти в офис, возникла драка на лестнице.
Также шахтёры назвали Моравецкого самозванцем и трусом.
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