Создание многополярного мира уже нельзя остановить. Об этом сообщил иранский лидер Ибрахим Раиси.
По его словам, в наши дни большое количество центров силы сосредоточено за пределами западных стран.
"Строительство многополярного мира не остановить", — отметил президент Ирана, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Выступая на генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Раиси также подчеркнул: американские власти осознали, что ограничительные меры Запада перестали работать. Именно поэтому они обратились к другим методам давления, в том числе к информационному терроризму, уточнил иранский лидер.
Кроме того, он добавил, что Тегеран планирует и дальше развивать партнёрские связи с РФ. Как пояснил Раиси, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — один из центров силы.
Ранее руководитель Ирана заявил, что миропорядок, основанный на интересах Вашингтона, начал рушиться.
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