Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Савчук: Запад благословил Украину на ядерную провокацию против РФ
Подоляк: президента "Мотор Сич" Богуслаева могут обменять на пленных ВСУ
Штайнмайеру подарили букет ирисов с намёком на поставку систем ПВО IRIS-T Киеву
Врачи скорой помощи в Москве приняли живого мужчину за труп
Шольц улыбнулся в ответ на критику избирателя и его призыв поговорить с Путиным
NR: ставка США на развал РФ провалилась, зато удалось "раскрошить" Украину
Зеленский: Украина надеется на поставки систем ПВО из Италии, Франции и ФРГ
Рогозин опубликовал в соцсетях фото с комбатами ДНР
НМ ДНР сообщила о потерях ВСУ за минувшие сутки

Глава Ирана Раиси: строительство многополярного мира уже нельзя остановить

Мир

Создание многополярного мира уже нельзя остановить. Об этом сообщил иранский лидер Ибрахим Раиси.

Глава Ирана Раиси: строительство многополярного мира уже нельзя остановить

По его словам, в наши дни большое количество центров силы сосредоточено за пределами западных стран.

"Строительство многополярного мира не остановить", — отметил президент Ирана, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Выступая на генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Раиси также подчеркнул: американские власти осознали, что ограничительные меры Запада перестали работать. Именно поэтому они обратились к другим методам давления, в том числе к информационному терроризму, уточнил иранский лидер.

Кроме того, он добавил, что Тегеран планирует и дальше развивать партнёрские связи с РФ. Как пояснил Раиси, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — один из центров силы.

Ранее руководитель Ирана заявил, что миропорядок, основанный на интересах Вашингтона, начал рушиться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Силовые структуры
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Ольга Лебедева Рассекреченные документы ЦРУ: Штаты взращивали фашизм на Украине с 1946 года Ольга Лебедева Любовь Степушова Не плюй в колодец: Зеленскому в Израиле указали на его место антисемита Любовь Степушова Сергей Лебедев Гражданское население планеты вооружается всем, чем можно Сергей Лебедев
Политика. Новости и аналитика
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Силовые структуры
РВ: Артиллерия разведчиков спецназа НМ ДНР отразила масштабную контратаку ВСУ
Озвучены страны, которые пострадают от взрыва "грязной бомбы": РФ в списке нет
Силовые структуры
Озвучены страны, которые пострадают от взрыва "грязной бомбы": РФ в списке нет
Последние материалы
Читатели Jerusalem Post посоветовали Зеленскому "заткнуться"
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта СВО на Украине
Поддубный: в Румынию переброшена французская бронетехника
Политолог Хавич о газовом хабе: Эрдоган — "политический приспособленец"
Замглавы ЕК: ЕС вынужден просить "благословения" у граждан для помощи Украине
Башар Асад: если Москва попросит, сирийцы будут сражаться вместе с РФ на Украине
ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ уничтожает военных ВСУ в лесополосе
Анпилогов: Киев может взорвать "грязной бомбой" дамбу Каховской ГЭС
Минобороны РФ показало поражение цели российским бомбардировщиком Су-34
Global Times: ошибки Лиз Трасс станут проблемой Сунака — репутация тори в яме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников