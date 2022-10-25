Глава Ирана Раиси: строительство многополярного мира уже нельзя остановить

Создание многополярного мира уже нельзя остановить. Об этом сообщил иранский лидер Ибрахим Раиси.

По его словам, в наши дни большое количество центров силы сосредоточено за пределами западных стран.

"Строительство многополярного мира не остановить", — отметил президент Ирана, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Выступая на генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Раиси также подчеркнул: американские власти осознали, что ограничительные меры Запада перестали работать. Именно поэтому они обратились к другим методам давления, в том числе к информационному терроризму, уточнил иранский лидер.

Кроме того, он добавил, что Тегеран планирует и дальше развивать партнёрские связи с РФ. Как пояснил Раиси, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — один из центров силы.

Ранее руководитель Ирана заявил, что миропорядок, основанный на интересах Вашингтона, начал рушиться.