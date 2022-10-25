Политолог Хавич о газовом хабе: Эрдоган — "политический приспособленец"

Президент Турции Реджеп Эрдоган преследует исключительно свои цели в том или ином решении и Россия не должна "слишком" доверять Анкаре в вопросе строительства газового хаба, заявил сербский политолог Олег Хавич.

По мнению Хавича, турецкий лидер является "политическим приспособленцем".

"Достаточно вспомнить о том, как запланированные четыре ветки "Турецкого потока" превратились в две", — заявил политолог в интервью "Украине.ру".

Он подчеркнул, что ранее достигнутые договорённости между Москвой и Анкарой могут резко измениться из-за нового курса Турции, который изберёт Эрдоган в своих интересах.