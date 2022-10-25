Global Times: ошибки Лиз Трасс станут проблемой Сунака — репутация тори в яме

Все проблемы и неправильные политические решения экс-премьера Великобритании Лиз Трасс станут головной болью нового главы страны Риши Сунака. По мнению китайских аналитиков, если он не предпримет срочных решений по стабилизации экономики, то может пробыть на посту не дольше, чем его предшественник.

Аналитики подчеркнули, что, вероятно, прагматичному Сунаку придётся принимать непростые решения. К примеру, он может сократить внешнеполитическую поддержку для решения проблем внутри страны.

"Сунак и Трасс поссорились из-за налоговой и экономической политики во время дебатов летом, прежде чем он проиграл гонку, и он также назвал её планы сказкой, предупредив, что рынки могут потерять доверие к экономике, поскольку обязательства Трасса по расходам могут усугубить инфляцию и долг Великобритании, по сообщениям СМИ", — пишут аналитики Global Times.

По мнению авторов, теперь всё, что говорил Сунак в предвыборной гонке, начнут реализовывать. Кроме экономической стабилизации страны, новому премьеру предстоит и вернуть доверие общества к тори, которое было утрачено ещё при Борисе Джонсоне.