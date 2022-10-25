Власти Польши озаботились ужесточением закона о пребывании беженцев из Украины в стране. Мигрантов планируют заставить самостоятельно покрывать часть расходов.
В правительстве Польши рассматривается поправка к специальному закону о помощи украинским гражданам, сообщает местное издание EurActiv. Власти хотят ужесточить правила, заставив украинцев оплачивать некоторые расходы.
Беженцам ограничат доступ к социальным пособиям. Например, отныне им придётся собирать множество документов, чтобы получать ежемесячную материальную помощь на ребёнка в размере 500 злотых.
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