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EurActiv: Польша ужесточит закон о пребывании украинцев в стране

Мир

Власти Польши озаботились ужесточением закона о пребывании беженцев из Украины в стране. Мигрантов планируют заставить самостоятельно покрывать часть расходов.

В правительстве Польши рассматривается поправка к специальному закону о помощи украинским гражданам, сообщает местное издание EurActiv. Власти хотят ужесточить правила, заставив украинцев оплачивать некоторые расходы.

Беженцам ограничат доступ к социальным пособиям. Например, отныне им придётся собирать множество документов, чтобы получать ежемесячную материальную помощь на ребёнка в размере 500 злотых.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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