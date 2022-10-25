Daily Mail: президент США Байден заблудился на лужайке возле Белого дома

Американский лидер Джо Байден заблудился на лужайке возле Белого дома и начал уточнять у охранников, как пройти к зданию. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошёл после официального мероприятия, организованного в саду. В статье сказано, что Байден выглядел сбитым с толку и растерянным.

"Президент остановился и спросил: "Куда мы идём?". После этого охрана развернула его, указав правильное направление", — отмечается в материале.

При этом Daily Mail подчёркивает: Байден признался свои охранникам, что планировал пойти другим путём вместе со своей супругой.

Ранее американский телеведущий Шон Ханнити усомнился в психическом здоровье президента США. Как пояснил журналист, Байден не в силах самостоятельно управлять страной, так как является "когнитивно страдающим" главой государства.