МАГАТЭ проинспектирует два ядерных объекта на Украине из-за "грязной бомбы"

Специалисты МАГАТЭ готовятся в ближайшие дни проинспектировать два ядерных объекта на территории Украины из-за заявлений России о разработке Киевом "грязной бомбы".

Какие именно ядерные объекты намерены посетить эксперты Международного агентства по атомной энергии, не уточняется.

Как подчеркнул директор агентства Рафаэль Гросси, месяц назад одно из этих мест уже проинспектировали и не обнаружили там деятельность, которой опасается российская сторона, говорится на официальном сайте МАГАТЭ.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявления российских экспертов о том, что участие Москвы в международной конференции МАГАТЭ заблокировали США из-за страха Вашингтона. По их мнению, Белый дом пугает не столько официальное выступление представителей РФ, сколько "разговоры в кулуарах".