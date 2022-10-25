Джо Байден поздравил с днём рождения "замечательного президента" Камалу Харрис

Глава Белого дома Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис "замечательным президентом".

Выступая на очередном брифинге, американский президент решил поздравить Камалу Харрис с днём рождения, несколько дней назад ей исполнилось 58 лет.

"Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения замечательного президента", — заявил Байден.

Это далеко не первая оговорка 79-летнего американского лидера, а потому многие в США сомневаются, что он способен руководить страной.