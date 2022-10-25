Зимой европейские страны ещё сильнее устанут от событий, происходящих на Украине. Такое мнение выразил японский политик Еити Масудзоэ.
В материале для JB Press он отметил, что поставки западного оружия — это единственный "спасательный круг" для киевского режима.
По его словам, у такой помощи всегда есть определённые границы. Политик напомнил, что украинская армия получает военную технику на деньги иностранных налогоплательщиков.
"Усталость от Украины распространяется по Европе", — пояснил Масудзоэ.
Он подчеркнул: именно по этой причине на выборах в Италии победила правая коалиция, а венгерский премьер Виктор Орбан стал всё чаще призывать к пересмотру санкционной политики Евросоюза в отношении Москвы.
Японский политик считает, что в холодное время года позиция стран ЕС, связанная с украинским вопросом, может измениться. Кроме того, Масудзоэ допустил прекращение поддержки Киева в случае обострения кризиса на Западе.
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