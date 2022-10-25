WSJ: саудовский принц высмеивает умственные способности Байдена

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман высмеивает действующего лидера США Джо Байдена в частных беседах, из-за оплошностей, допускаемых хозяином Белого дома, а также ставит под сомнение его умственные способности.

Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в саудовском правительстве.

По их словам, в разговоре со своими советниками принц завил, что Байден не произвёл никакого впечатления на него ещё тогда, когда он занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Мухаммед заметил, кроме прочего, что предпочитал контактировать с Дональдом Трампом.

От общения с принцем нынешний глава Белого Дома отказывался более года. Однако в тот момент, когда их встреча наконец произошла, саудовские официальные лица почувствовали, что Байден в политических дискуссиях с ними не заинтересован.