Экономический кризис в Европе привёл к тотальному подражанию товаров в магазинах Польши.
Жители страны вынуждены устраивать охоту за скидками и приобретать продукты с истекающим сроком годности, сообщает местное издание Fakt.
Уже сейчас полякам приходится отказываться от некоторых привычных продуктов. Хотя по официальным заявлениям властей инфляция составляет 17,2%, граждане уверены, что показатель занижен минимум в два раза.
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