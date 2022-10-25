Fakt: из-за высоких цен поляки охотятся за скидками и покупают "просрочку"

Экономический кризис в Европе привёл к тотальному подражанию товаров в магазинах Польши.

Жители страны вынуждены устраивать охоту за скидками и приобретать продукты с истекающим сроком годности, сообщает местное издание Fakt.

Уже сейчас полякам приходится отказываться от некоторых привычных продуктов. Хотя по официальным заявлениям властей инфляция составляет 17,2%, граждане уверены, что показатель занижен минимум в два раза.