Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Украинские военные на БТР М113 США попали в засаду между Лиманом и Кременной
Кадыров: за обстрел территории РФ нужно стирать с лица земли города противника
NASA: "Прогресс МС-20" помог МКС избежать столкновения с космическим мусором
В Приангарье произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
ЛДПР намерена отменить наказание осуждённых по УК Украины в новых регионах РФ
При пожаре в Саратове погибли три человека, из них двое детей
Освобождённый из плена военный ДНР: СБУ спрашивают "чей Крым"
Рогов: крупные предприятия Запорожья превращены в опорные пункты ВСУ

ЕК: Швейцария и Британия должны участвовать в ограничении цен на газ

Мир

В Еврокомиссии призвали Британию и Швейцарию принять участие в реализации механизмов ограничения цен на энергоносители, в том числе и газ.

"Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария", — говорится в сообщение ЕК.

Такое письмо Еврокомиссия направила странам на кануне саммита министров энергетики ЕС, который пройдёт сегодня, 25 октября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Силовые структуры
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Политика. Новости и аналитика
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Любовь Степушова Не плюй в колодец: Зеленскому в Израиле указали на его место антисемита Любовь Степушова Сергей Лебедев Гражданское население планеты вооружается всем, чем можно Сергей Лебедев Людмила Черткова American Thinker: демократы втянули нас в опасную игру на Украине Людмила Черткова
Силовые структуры
Озвучены страны, которые пострадают от взрыва "грязной бомбы": РФ в списке нет
Военные новости
Херсон не сдадут: российская армия накапливает энергию прорыва
Жительница Донецка взяла в плен снайпера ВСУ
Силовые структуры
Жительница Донецка взяла в плен снайпера ВСУ
Последние материалы
В Приангарье произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
ЛДПР намерена отменить наказание осуждённых по УК Украины в новых регионах РФ
При пожаре в Саратове погибли три человека, из них двое детей
Освобождённый из плена военный ДНР: СБУ спрашивают "чей Крым"
Рогов: крупные предприятия Запорожья превращены в опорные пункты ВСУ
ЕК: Швейцария и Британия должны участвовать в ограничении цен на газ
"Лаборатория Касперского": мошенники рассылают письма в виде "отсрочек" от армии
Шахназаров: Запад заинтересован в истерии вокруг "грязной бомбы" на Украине
Ирландцы раскритиковали посла Украины за слова о беженцах: "Должна заткнуться"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников