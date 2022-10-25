В Еврокомиссии призвали Британию и Швейцарию принять участие в реализации механизмов ограничения цен на энергоносители, в том числе и газ.
"Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария", — говорится в сообщение ЕК.
Такое письмо Еврокомиссия направила странам на кануне саммита министров энергетики ЕС, который пройдёт сегодня, 25 октября.
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