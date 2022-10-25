Ирландские пользователи Сети обрушились с критикой на посла Украины в стране Ларису Герасько. Ранее представитель Киева возмутилась, что в Ирландии не предоставляют жильё беженцам из Незалежной.
По мнению ирландцев, Украине никто ничего не должен и представителю дипмиссии стоило бы "заткнуться".
"Лариса Герасько с её хорошо оплачиваемой работой должна заткнуться и не ныть о неприемлемости ситуации с размещением в Ирландии", — написал пользователь под соответствующей статьёй в The Journal.
Юзеры посоветовали послу не критиковать ирландцев, а позаботиться об уклонистах, которые бегут в Ирландию от мобилизации на Украине.
"Украинскому послу следует больше беспокоиться о мужчинах призывного возраста, ищущих убежища в Ирландии, а не о наличии жилья для беженцев", — резюмировал ещё один пользователь.
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