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Ирландцы раскритиковали посла Украины за слова о беженцах: "Должна заткнуться"

Мир

Ирландские пользователи Сети обрушились с критикой на посла Украины в стране Ларису Герасько. Ранее представитель Киева возмутилась, что в Ирландии не предоставляют жильё беженцам из Незалежной.

Ирландцы раскритиковали посла Украины за слова о беженцах: "Должна заткнуться"

По мнению ирландцев, Украине никто ничего не должен и представителю дипмиссии стоило бы "заткнуться".

"Лариса Герасько с её хорошо оплачиваемой работой должна заткнуться и не ныть о неприемлемости ситуации с размещением в Ирландии", — написал пользователь под соответствующей статьёй в The Journal.

Юзеры посоветовали послу не критиковать ирландцев, а позаботиться об уклонистах, которые бегут в Ирландию от мобилизации на Украине.

"Украинскому послу следует больше беспокоиться о мужчинах призывного возраста, ищущих убежища в Ирландии, а не о наличии жилья для беженцев", — резюмировал ещё один пользователь.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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