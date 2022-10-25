Ирландцы раскритиковали посла Украины за слова о беженцах: "Должна заткнуться"

Ирландские пользователи Сети обрушились с критикой на посла Украины в стране Ларису Герасько. Ранее представитель Киева возмутилась, что в Ирландии не предоставляют жильё беженцам из Незалежной.

По мнению ирландцев, Украине никто ничего не должен и представителю дипмиссии стоило бы "заткнуться".

"Лариса Герасько с её хорошо оплачиваемой работой должна заткнуться и не ныть о неприемлемости ситуации с размещением в Ирландии", — написал пользователь под соответствующей статьёй в The Journal.

Юзеры посоветовали послу не критиковать ирландцев, а позаботиться об уклонистах, которые бегут в Ирландию от мобилизации на Украине.

"Украинскому послу следует больше беспокоиться о мужчинах призывного возраста, ищущих убежища в Ирландии, а не о наличии жилья для беженцев", — резюмировал ещё один пользователь.