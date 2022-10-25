Более семи тысяч немцев вышли на протест против энергетической ситуации в ФРГ

Более семи тысяч немцев вышли на протесты из-за энергетической политики Германии. Всего акции состоялись в более десяти населённых пунктах страны.

Люди требовали от Берлина прекратить принимать "вредительские" решения против своих же граждан, имея в виду повышение тарифов и отказ от импорта российского газа.

Некоторые демонстрации сопровождались стычками между протестующими и полицией, но о серьёзных инцидентах не сообщается.