Washington Examiner: налогоплательщики в США больше не готовы помогать Украине

Граждане США назвали налоговые выплаты, из которых спонсируют военную помощь Украине, бременем.

По мнению американских аналитиков, жители страны не понимают, "для какой цели" вынуждены оплачивать военные поставки для Киева.

"Если десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков идут на Украину, мы достойны того, чтобы знать, каковы цели Байдена в этой стране", — пишет Washington Examiner.

Аналитики подчеркнули, что европейские страны вкладывают в помощь украинской стороне гораздо меньшие деньги, чем США, что "несправедливо".