США приняли к сведению данные о возможной подготовке на территории Украины применения "грязной бомбы", однако у них нет доказательств того, что такая подготовка там действительно ведётся. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни грязной бомбы", — заявил представитель Белого дома.
Тем не менее Кирби отметил, что в США хорошо понимают всю серьёзность подобных заявлений, и относятся к ним соответственно.
До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что до Москвы дошла информация о том, что украинская сторона планирует применить "грязную бомбу" с целью последующего обвинения России в использовании оружия массового поражения и желании эскалации конфликта.
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