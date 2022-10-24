Столтенберг назвал заявления РФ по поводу украинской "грязной бомбы" ложными

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, утверждения России о том, что Украина собирается применить "грязную бомбу", являются ложными и были созданы специально, чтобы иметь предлог для эскалации. НАТО не верит этим заявлениям, написал Столтенберг в Twitter* после беседы с министрами обороны США и Великобритании.

В завершении своего поста Столтенберг по традиции заверил Украину и своих союзников в "твёрдой поддержке" Киеву.

"Поговорил с главой Пентагона и министром обороны Великобритании о ложном заявлении России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины", — написал Столтенберг.

Ранее сразу несколько источников, в том числе украинских, проинформировали о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы", которая позволит ему обвинить Россию в использовании оружия массового поражения в зоне спецоперации.