Оппозиция в Молдавии создала отдельный силовой блок и альтернативную власть

Оппозиция в Молдавии, которая требует отставки правительства, собирая многотысячные акции протеста, объявила о создании силовой структуры и своей альтернативной власти, сообщает EADaily.

Основными целями "народного щита" является недопущение вмешательства Кишинёва в украинский конфликт, а также защита населения от произвола правительства. По словам лидеров партии "Шор", новая структура будет стараться поддерживать нейтралитет.

Власти Молдавии прокомментировали действия оппозиции и обвинили их в провокациях беспорядков. Антиправительственный митинг в центре Кишинёва был сорван полицией с применением дубинок.