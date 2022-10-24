Оппозиция в Молдавии, которая требует отставки правительства, собирая многотысячные акции протеста, объявила о создании силовой структуры и своей альтернативной власти, сообщает EADaily.
Основными целями "народного щита" является недопущение вмешательства Кишинёва в украинский конфликт, а также защита населения от произвола правительства. По словам лидеров партии "Шор", новая структура будет стараться поддерживать нейтралитет.
Власти Молдавии прокомментировали действия оппозиции и обвинили их в провокациях беспорядков. Антиправительственный митинг в центре Кишинёва был сорван полицией с применением дубинок.
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