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Кедми заявил, что Россия имеет конфликт только с США

Мир

Россия конфликтует не с Европой и Украиной. Противника не принято называть из соображений дипломатии, заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Кедми заявил, что Россия имеет конфликт только с США

Он считает, что РФ противостоит только Соединённым Штатам, конечная цель которых — разрушение России. Но с Америкой нужно вести переговоры, иначе вопрос можно решить только глобальным конфликтом. Поэтому Москва не делает официальные выпады в адрес США.

Он считает, что РФ следует открыто признать, что руководство Америки является её единственным в мире противником. Кедми уверен, что страны, которые входят в Североатлантический альянс, подчинены США, но не настроены враждебно по отношению к России.

"Все обвинения в сторону НАТО бесполезны. Это не НАТО — это США. И нечего стесняться называть вещи своими именами. Соединенные Штаты ведут себя как враг России. А РФ пытается говорить с ними на вежливом языке", — отметил Кедми.

Ранее эксперт заявлял, что РФ не применяет имеющееся у неё лучшее орудие в мире из-за ограниченного бюджета. 

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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