Американские военные инструкторы начнут уезжать из Украины в Польшу перед тем, как Киев использует "грязную бомбу", сообщил политолог Владимир Карасёв.
Американцы могут выбрать пунктом назначения военные базы Польши в Повидзе и Ласке, где находится много военной техники США, в том числе истребители F-16.
Карасёв напомнил, что ещё 10 октября посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину.
"Нужно отслеживать передвижения американских кураторов и консультантов. Если будет заметно, что они уйдут за пределы Украины, в ту же Польшу, на военные базы, можно просчитать, когда Запад и их сателлиты — киевский неонацистский режим — применит грязную ядерную бомбу", — сказал политолог в беседе с изданием "ПолитЭксперт".
Эксперт убеждён, что когда Киев взорвёт "грязную бомбу" на территории Украины, то в стране уже не будет американцев — они уедут заранее.
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