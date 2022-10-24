Политолог: перед взрывом "грязной бомбы" американцы побегут из Украины в Польшу

Американские военные инструкторы начнут уезжать из Украины в Польшу перед тем, как Киев использует "грязную бомбу", сообщил политолог Владимир Карасёв.

Американцы могут выбрать пунктом назначения военные базы Польши в Повидзе и Ласке, где находится много военной техники США, в том числе истребители F-16.

Карасёв напомнил, что ещё 10 октября посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину.

"Нужно отслеживать передвижения американских кураторов и консультантов. Если будет заметно, что они уйдут за пределы Украины, в ту же Польшу, на военные базы, можно просчитать, когда Запад и их сателлиты — киевский неонацистский режим — применит грязную ядерную бомбу", — сказал политолог в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Эксперт убеждён, что когда Киев взорвёт "грязную бомбу" на территории Украины, то в стране уже не будет американцев — они уедут заранее.