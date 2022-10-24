Американский сенатор Ричард Блюментал и профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Сонненфелд призвали Вашингтон перестать продавать вооружение Саудовской Аравии. Соответствующая статья опубликована в журнале Foreign Affairs.
Авторы материала обвинили Эр-Рияд в поддержке Москвы и участии в конфликте в Йемене.
Сенатор и профессор призвали Белый дом разорвать дружеские отношения с Саудовской Аравией
"Если Эр-Рияд продолжит брать от Вашингтона больше, чем дает взамен, ему придется иметь дело с последствиями", — отмечается в статье.
Ранее издание Advance сообщало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отвернулся от президента США Джо Байдена и встал на сторону российского лидера Владимира Путина.
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