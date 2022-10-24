Жители Украины выстраиваются в очереди, чтобы купить генераторы, зарядные станции, свечи, фонарики, газовые баллоны, сообщает украинское издание "Страна".
Ажиотажный спрос объясняется перебоями с электропитанием на фоне обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины со стороны Вооружённых сил РФ.
По словам представителя торговой сети "Эпицентр", спрос на генераторы подскочил в 6-7 раз за последний месяц и в 15 раз по сравнению с осенью 2021 года.
Также издание отмечает, что в украинских магазинах наблюдается дефицит генераторов, которые подорожали в несколько раз.
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