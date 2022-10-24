РФ имеет в арсенале лучшую артиллерию в мире, которая превосходит аналоги в других государствах. Несмотря на это страна не применяет её в СВО на Украине. Военно-политический эксперт Яков Кедми прокомментировал решение России.
Он объяснил, что имеет в виду систему 2С35 "Коалиция-СВ". Эксперт считает, что высокая стоимость самоходки РФ не позволяет использовать её на фронте.
"Дорого. Денег стоит. Каждый выстрел стоит денег", — сказал Кедми.
Он напомнил, что арсенал армии определяют Минобороны вместе с Минфином. После выдвижения требований военными МО РФ трансформирует их в закупки согласно имеющемуся бюджету, на который ведомство не влияет.
"Всё решает бюджет. Минобороны распределяет, но не определяет свой бюджет. А тот, кто определил, каким будет бюджет Минобороны, — он и определил, сколько у вас будет танков и самолётов, сколько тех вооружений, которые вы видели на параде, сегодня применяется на фронте", — сказал Кедми.
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