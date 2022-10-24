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Рогов назвал призыв G7 передать ЗАЭС Киеву неприемлемым предложением

Мир

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, рекомендация группы директоров G7 по нераспространению ядерного оружия о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине является "неприемлемой и самоубийственной".

Рогов назвал призыв G7 передать ЗАЭС Киеву неприемлемым предложением

Рогов считает, что следование этой рекомендации может быть приравнено к соучастию в ядерном терроризме.

"Это абсолютно неприемлемое и самоубийственное предложение, учитывая постоянный шантаж, обстрелы и угрозы штурма украинскими боевиками атомной станции. Призыв передать крупнейшую атомную станцию в Европе в руки киевскому режиму, который занимается ядерным терроризмом, это, по сути, соучастие в этом терроризме", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Представитель администрации Запорожской области уверен, что только Россия сегодня способна гарантировать необходимую защиту и охрану АЭС, тем более, что теперь станция находится на российской территории.

А саму "Большую семёрку" Рогов назвал "объединением самозванцев" и "шестёрок США".

Ранее группа директоров G7 по нераспространению ядерного оружия обратилась к РФ с призывом передать контроль над Запорожской АЭС Украине.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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