Daily Express: Меган Маркл спровоцировала спор в королевской семье из-за РФ

Журналистка Лорен Уэл в статье для Daily Express рассказала, что Меган Маркл спровоцировала спор в королевской семье из-за РФ.

Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. На торжественное мероприятие Меган захотела надеть тиару с изумрудами и бриллиантами. Однако выбор будущей герцогини вызвал спор в королевской семье. Всё дело в том, что тиара была произведена в России. В те годы отношение между Москвой и Лондоном уже были напряжёнными, и данный жест поставил бы королевскую семью в неловкое положение.

"Это произошло, потому что украшение пришло из России", — заявил историк королевской семьи Роберт Лейси.

В итоге Королева Елизавета II лично не одобрила выбор невестки, и Маркл было отказано в возможности надеть тиару.