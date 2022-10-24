В Харьковской области прогремели взрывы

Сразу несколько украинских Telegram-каналов сообщили о прогремевших в Харькове взрывах.

"Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию", — написал телеканал "ТСН" в своём Telegram.

Аналогичные данные привело украинское издание Klymenko Time.

Городские власти пока ничего не сообщали по поводу взрывов.

Ранее 24 октября стало известно, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.