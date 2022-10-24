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Царёв заявил, что вывозить монументы полководцев — это просто глупость

Мир

Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что вывозить монументы полководцев — это просто глупость.

Царёв заявил, что вывозить монументы полководцев — это просто глупость

Ранее по личному указанию губернатора Херсонской области Владимира Сальдо из Херсона вывезли памятники полководцу Александру Суворову и флотоводцу Фёдору Ушакову.

По мнению Царёва, вывозить памятники российских полководцев — неправильное решение. Он предлагает зашить памятники песком и досками, как это делали в Ленинграде.

"Некоторые мои друзья считают это вредительством, цель которого- посеять панику. Говорят, если бы мы хотели сберечь памятники, мы бы их защитили, но не вывозили. […] Мы Херсон сдавать не собираемся. Такого решения нет. По крайней мере сейчас. Думаю, что вывозить монументы наших полководцев — это просто глупость", — заявил Царёв.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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